В I чтении принят проект о добровольном клеймении ювелирных изделий при экспорте

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как иногда иностранные покупатели могут рассматривать физические клейма на российских ювелирных изделиях как недостаток, что может уменьшить конкурентоспособность продукции.

Документ (№594968-8) в апреле внесло в парламент правительство.

"Законопроект предусматривает добровольное клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы, которые предусмотрены на экспорт в государства, которые не входят в наш Таможенный союз. Данный законопроект направлен на улучшение делового климата, снижение избыточной деловой нагрузки", - сказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов Алексей Моисеев.

Сейчас ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, произведенные в России, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. "Однако иногда физическое клеймо воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий", - отмечал ранее в своем сообщении Минфин.

Законопроект предусматривает, что с 1 сентября 2024 года клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для экспорта за пределы ЕАЭС, станет добровольным. При этом изделия должны быть маркированы средствами идентификации, должен быть нанесен двухмерный штриховой код Пробирной палаты.