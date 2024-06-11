Поиск
СюжетПМЭФ-2024

В I чтении принят проект о добровольном клеймении ювелирных изделий при экспорте

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так как иногда иностранные покупатели могут рассматривать физические клейма на российских ювелирных изделиях как недостаток, что может уменьшить конкурентоспособность продукции.

Документ (№594968-8) в апреле внесло в парламент правительство.

"Законопроект предусматривает добровольное клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы, которые предусмотрены на экспорт в государства, которые не входят в наш Таможенный союз. Данный законопроект направлен на улучшение делового климата, снижение избыточной деловой нагрузки", - сказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов Алексей Моисеев.

Сейчас ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, произведенные в России, подлежат опробованию и клеймению государственным пробирным клеймом. "Однако иногда физическое клеймо воспринимается потенциальными зарубежными покупателями как дефект и снижает конкурентоспособность российских ювелирных изделий", - отмечал ранее в своем сообщении Минфин.

Законопроект предусматривает, что с 1 сентября 2024 года клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы отечественного производства, предназначенных для экспорта за пределы ЕАЭС, станет добровольным. При этом изделия должны быть маркированы средствами идентификации, должен быть нанесен двухмерный штриховой код Пробирной палаты.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 13%, до $14,9 млрд

Поправки об упрощении проверки претендентов на внесудебное банкротство прошли I чтение

Патриотами считают себя 86% опрошенных россиян

Поправки о расширении критериев нежелательности организаций прошли I чтение

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России на 2024 год до 2,9%

Российским фермерам в 2024 г. окажут господдержку на 15 млрд рублей

Российским фермерам в 2024 г. окажут господдержку на 15 млрд рублей

Зерновой союз заявил, что заморозки в РФ повредили до 30% посевов озимых культур

Выставка-форум "Россия"

"ДОМ.РФ" разработает мастер-план Чечни

Задержан гендиректор переданного государству предприятия ЧЭМК

Договор между РФ и Ираном пока не могут подписать из-за процедурных вопросов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });