Путин надеется на изменение ситуации со снизившимся товарооборотом РФ и Турции

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на возвращение к росту товарооборота между Россией и Турцией.

"За прошлый год у нас хороший был рост, а в начале этого года у нас произошло некоторое снижение уровня товарооборота. Но мы относим это, прежде всего, за счет корректировки цен на основные наши товары экспорта и импорта. Надеюсь, что нам удастся эту ситуацию поправить в ближайшее время, и все будет развиваться так же, как и в прошлом году", - сказал Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Он напомнил, что прошлый год принес рекордные показатели уровня товарооборота между двумя странами.