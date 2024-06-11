Названы лауреаты государственных премий РФ 2023 года

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2023 года.

Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присудить Государственные премии Российской Федерации в области науки и технологий 2023 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий (...) Готье Сергею Владимировичу, академику Российской академии наук, директору федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И.Шумакова" министерства здравоохранения Российской Федерации", - говорится в указе.

Госпремия присуждена Марине Мининой, доктору медицинских наук, заведующей Московским городским координационным центром органного донорства государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы Городская клиническая больница им. Боткина департамента здравоохраненияМосквы;

Также госпремия присуждена Могели Хубутии, академику Российской академии наук, президенту "Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Склифосовского департамента здравоохранения города Москвы".

Готье, Мининой и Хубутии госпремия в области науки и технологий присуждена за разработку, научное обоснование и реализацию в практике отечественного здравоохранения оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов.

Среди лауреатов Михаил Ковальчук, член-корреспондент Российской академии наук, президент "Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", а также доктор технических наук, научный руководитель акционерного общества "Ордена Ленина Научноисследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А.Доллежаля" Евгений Адамов и Асмалов Владимир, доктор технических наук, советник гендиректора госкорпорации по атомной энергии "Росатом".

Ковальчуку, Адамову и Асмалову госпремия присуждена за цикл фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, которые внесли выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики Российской Федерации.

Петру Чумакову, члену-корреспонденту Российской академии наук, главному научному сотруднику Института молекулярной биологии им. Энгельгардта Российской академии наук, присуждена госпремия за цикл фундаментальных и прикладных работ по изучению функций гена основного опухолевого супрессора р53 в норме и патологии.

В области литературы и искусства за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства госпремия присуждена певцу Ильдару Абдразакову.

Госпремия также присуждена скульптору Андрею Коробцову, архитектору Константину Фомину - за создание памятников и мемориалов, посвященных знаковым событиям отечественной истории.

В списке лауреатов Ольга Таратынова, директор государственного художественно-архитектурного дворцово-паркового музя-заповедника "Царское Село" и Борис Игдалов, директор общества с ограниченной ответственностью "Царскосельская янтарная мастерская" - за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля.

За выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2023 года госпремия присуждена Юлии Белеховой, руководителю автономной некоммерческой организации "Комитет семей воинов Отечества" и исполнительному директору межрегиональной благотворительной общественной организации Российский Комитет "Детские деревни - SOS" Николаю Слабжанину.