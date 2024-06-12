Более 160 человек госпитализировали в Дагестане после отравления водой

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Врачи оказывают помощь пациентам, поступившим с кишечной инфекцией в городе Буйнакске (Дагестан), сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"Сегодня выписано уже 64 пациента, поступивших с кишечной инфекцией в ЦГБ города Буйнакска. Сейчас в стационаре на лечении 100 больных с симптомами тошноты, рвоты и диареи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи проводят лечение в соответствии с протоколами Минздрава России. "Состояние пациентов быстро улучшается, тяжелых случаев инфекции нет. Минздрав РД ведет постоянный мониторинг состояния здоровья пациентов", - сказали в пресс-службе.

10 июня за медицинской помощью обратились более 270 человек с симптомами кишечной инфекции.

Расследуется уголовное дело по факту услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), прокуратура республики организовала свою проверку.

По данным Роспотребнадзора, причиной отравления стала вода. Специалисты ведомства проводят лабораторные исследования и мониторинг проб воды в сети водоснабжения.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил перевести на карантин все детские учреждения города, а также усилить работу с населением.