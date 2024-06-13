Свыше 100 отравившихся водой в Дагестане выписались из больницы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ситуация с массовым отравлением людей в дагестанском Буйнакске стабилизируется, сообщает пресс-служба главы республики в четверг.

"Сергей Меликов провел оперативное совещание правительства по ситуации с ОКИ (острой кишечной инфекцией - ИФ) в Буйнакске. Ситуация стабилизируется. Число обратившихся и госпитализированных снижается. Вместе с тем подготовлены резервные койки. Из больниц на сегодня выписано 102 человека, из которых 96 - дети. Все они переданы под наблюдение врачей",- говорится в сообщении.

Отмечается, что заболевание протекает в среднетяжелой форме, тяжелых случаев не зарегистрировано, пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, препараты имеются в достаточном количестве.

"К текущей ситуации привели низкий уровень профилактики и прогнозирования, отсутствие оперативности в принятии мер и недостаточно эффективное взаимодействия всех заинтересованных сторон в интересах жителей Буйнакска", - приводит пресс-служба слова Меликова, сказанные на оперативном совещании правительства республики.

По его словам, опыт прошлых лет должен был помочь городским властям и таким структурам, как Росздравнадзор и Роспотребнадзор, предупредить ситуацию или купировать ее на начальном этапе.

"В больницах под капельницами дети лежат, а взрослые дяди с полномочиями спокойно сидят и водят ручками по бумаге. Так дальше не может продолжаться, каждый должен понести ответственность за случившееся", - заявил глава Дагестана.

Он дал поручение отраслевым министерствам произвести в кратчайшие сроки решить вопрос с приобретением вакцины и произвести первичные мероприятия по устранению причин аварии, а также усилить информационно-разъяснительную работу с населением.

Ранее сообщалось, что в Буйнакске с симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы 164 человека, в том числе дети, в больнице оставались почти 90 человек, большинство из которых - дети. Всего за медицинской помощью обратились более 270 человек.

По данным Роспотребнадзора, причиной отравления стала вода.

Расследуется уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку. В офисах МУП "Буйнаксводоканал" в дагестанском Буйнакске после массового отравления людей прошли обыски.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил перевести на карантин все детские учреждения города, а также усилить работу с населением.