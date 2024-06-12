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Самокаты запретили на улицах с большим количеством пешеходов в Калуге

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Средства индивидуальной мобильности запретили на всех улицах Калуги с большой плотностью пешеходов, сообщил городской голова Дмитрий Денисов в своем официальном телеграм-канале.

"Установить запрещающие знаки 3.35 на всех этих улицах. Направить это решение самокатным компаниям с требованием внести запретные зоны в их мобильные приложения, через которые и определяется, где самокат может передвигаться", - сообщил Денисов. Решение единогласно принято экстренно собранной городской комиссии по безопасности дорожного движения.

Также в областном центре ведут работы по ограничению мест парковки самокатов.

Как сообщалось ранее, губернатор Калужской области Владислав Шапша потребовал от городских властей решить проблему с самокатчиками до конца текущей недели. Требование возникло после очередного резонансного ДТП, в котором самокатчик сбил маму с восьмимесячным малышом в центре Калуги.

Калуга
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