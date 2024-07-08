Дума на неделе рассмотрит закон штрафах за нарушение ПДД для самокатчиков

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Совет Думы поставил в повестку работы текущей недели рассмотрение в первом чтении законопроекта об ответственности за нарушения Правил дорожного движения лицами, использующими средства индивидуальной мобильности, и велосипедистами, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, "за особо грубые нарушения - например, езду в состоянии алкогольного опьянения, штраф может составить до 30 тысяч рублей".

"В последние несколько лет фиксируется постоянный рост ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Часто жертвами аварий становятся пожилые люди и дети. Каждое подобное происшествие получает широкий общественный резонанс, депутатам поступают тысячи обращений, граждане требуют повысить ответственность для лихачей", - сказал Володин.

Проект закона предусматривает штрафы за управление такими видами странспарта в состоянии опьянения, нарушение ПДД, в результате которого пострадали люди, оставление места ДТП, превышение скорости и другие.