Песков заявил, что развитие отношений РФ и КНДР никем не может оспариваться

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Развитие отношений Москвы с Пхеньяном никем не может оспариваться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Северная Корея - это страна, с которой мы развиваем двусторонние отношения. Будем это делать и дальше по восходящей. Потенциал для развития наших двусторонних отношений очень глубокий. Мы считаем, что наше право развивать добрые отношения с нашими соседями ни у кого не должно вызывать озабоченностей и никем не может и не должно оспариваться", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в четверг прокомментировал опасения некоторых западных политиков насчет того, что Россия "может находиться в процессе пересмотра своей постсоветской политики в отношении Северной Кореи и рассматривать (возможность) передачи Пхеньяну чувствительных технологий, в том числе, в ракетостроении и атомной отрасли".