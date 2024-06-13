Более 3 тыс. человек остались без света во Владимирской области из-за грозы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Непогода привела к нарушению энергоснабжения в городе Киржач и прилегающем населенном пункте Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.

"В Киржаче и рядом с ним гроза вновь вывела электросети из строя. Повреждена кабельно-воздушная линия 10 кВ и вакуумный реклоузер. Это устройство для автоматического отключения отрезка линии электропередачи в случае перегрузки. Без света в Киржаче и соседнем Першинском сельском поселении в пиковые послеобеденные часы осталось не менее 3 тысяч человек. Из-за отключения энергоснабжения на котельной временно не было горячей воды. Перебои с электричеством и на НПО "Наука", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

Аварийные бригады "ОРЭС-Владимирская область" уже работают на месте. Электроснабжение котельной и половины отключенного сектора, по информации Авдеева, уже восстановили. Часть пострадавших объектов планируют временно запитать от генератора.

"Есть отключения и в других территориях области из-за грозы, но они локальные", - добавил губернатор.