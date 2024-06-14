Несколько резервуаров на нефтебазе в Воронежской области повреждены ударами БПЛА

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В результате атаки украинских беспилотников повреждены несколько резервуаров с топливом на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами. По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом. Возгорания не допущено. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что оперативные службы продолжают ликвидировать последствия происшествия. Повреждения объекта уточняются.