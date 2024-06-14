Неиспользуемый резервуар нефтебазы в Воронежской области был незначительно поврежден обломками БПЛА

За ночь сбито шесть дронов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В результате падения обломков сбитых украинских беспилотников был незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы в Лискинском районе Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"В результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что за минувшую ночь силами ПВО в регионе было сбито шесть БПЛА.