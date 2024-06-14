Финская НПО International Russian Radio & Television признана нежелательной в РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность финской неправительственной организации (НПО) International Russian Radio & Television.

Как сообщили в надзорном ведомстве в пятницу, также принято решение признать нежелательными в России аффилированные с этой НПО американскую и канадскую структуры под одним наименованием Great Commission Media Ministries (GCMM).

В Генпрокуратуре пояснили, что организации занимаются "поиском и поддержкой оппозиционно настроенных по отношению к российским властям людей, вовлекают их в свои ряды и используют в целях дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации в стране".

Их участники, по данным прокуратуры, "организуют незаконные протестные акции, провокации с участием иностранных журналистов, пропагандируют деятельность террористических организаций".

"С начала специальной военной операции структуры распространяют недостоверные сведения о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, поддерживают антироссийскую информационную кампанию Запада", - добавили в ведомстве.

Как сообщается на сайте организации, она существует с 1980-х годов, основана эмигрантами из СССР. Организация указывает своими целями религиозное просвещение жителей России, Азии и других регионов.