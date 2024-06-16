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Что произошло за день: воскресенье, 16 июня

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ростовском СИЗО заключенные захватили в заложники двух сотрудников. Они потребовали предоставить им автомобиль и дать возможность свободно уехать из изолятора. С заключенными велись переговоры, было возбуждено уголовное дело. Позже в ФСИН сообщили об освобождении заложников, они не пострадали, преступники уничтожены.

- Швейцарская конференция по Украине призвала начать диалог всех сторон. В итоговом коммюнике, в частности, содержится призыв обеспечить территориальную целостность Украины. Коммюнике поддержали 80 участников конференции из примерно 100 делегаций стран и международных организаций. В частности, как уточняют СМИ, документ не подписали Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, ЮАР, Таиланд, Индонезия и Мексика.

- Положение Украины на фронте ухудшается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский - не тот человек, с кем можно фиксировать мирные договоренности, так как они будут нелегитимными.

- В Баренцевом море спасли запутавшегося в сетях горбатого кита. Животное заметили туристы еще в начале июня в Териберке, спасательную операцию вели специалисты из нескольких регионов России.

- Сборная Нидерландов обыграла Польшу на чемпионате Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1.

- В Новосибирск прилетели совершающие кругосветку новозеландские пилоты. Возраст одного из пилотов - 84 года, а второго - 77 лет. Маршрут полета их одномоторного Piper PA-24 проходит через несколько городов России. Далее они намерены лететь через Европу и США, а спустя три месяца снова продолжить полет на территории РФ через Камчатку и Сахалин.

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