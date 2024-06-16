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Запутавшегося в сетях горбатого кита спасли в Баренцевом море

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Группа спасателей и ученых завершила операцию в Баренцевом море по освобождению горбатого кита от рыболовных снастей, в которых он запутался, сообщила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова.

"После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток, спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного", - сообщила Радионова в своем телеграм-канале.

Глава Росприроднадзора поблагодарила спасателей, ученых, общественников, а также компанию "Норникель", которая профинансировала спасательную операцию.

Специалист по морским млекопитающим и участница спасательной операции Анастасия Куница в своих соцсетях сообщила, что это "первый удачный опыт официального распутывания" кита в России.

Как сообщалось, в начале июня туристы в Териберке (Мурманская область) заметили кита, который запутался в сетях. 11 июня специалисты из нескольких регионов России начали спасательную операцию.

Мурманская область Светлана Радионова
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