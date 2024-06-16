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Совершающие кругосветку новозеландские пилоты прилетели в Новосибирск

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Экипаж новозеландских пилотов, совершающих кругосветное путешествие на одномоторном самолете, сделал остановку в новосибирском аэропорту Толмачево, сообщает в воскресенье пресс-служба аэропорта.

"15 июня в аэропорт Толмачево прибыл экипаж, который в начале июня стартовал из Новой Зеландии на самолете Piper PA-24", - говорится в сообщении.

Как отмечается, возраст одного из пилотов - 84 года, а второго - 77 лет. Их летный стаж на двоих составляет 105 лет. Это самый возрастной экипаж, когда-либо совершавший кругосветное путешествие на воздушном судне авиации общего назначения.

Сообщается, что маршрут полета путешественников проходит через Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Улан-Удэ, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Самара, Казань, Москва, Новгород и Санкт-Петербург.

Далее они намерены лететь через Европу и США, а спустя три месяца снова продолжить полет на территории России через Камчатку и Сахалин.

Путешествие приурочено к столетию первого кругосветного полета, состоявшегося летом 1924 года, когда пилоты облетели земной шар в течение 175 дней.

Как отмечается, в 2024 году запланированы еще несколько кругосветных полетов, которые пройдут, как и 100 лет назад, через территорию России.

Новосибирск Толмачево Новая Зеландия
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