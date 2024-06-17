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Экс-чиновник Минсельхоза задержан по делу о хищении после 12 лет в розыске

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали в Московской области бывшего начальника одного из департаментов Минсельхоза РФ, обвиняемого в крупном мошенничестве со средствами "Россельхозбанка" и "Росагролизинга", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Олег Донских, бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза РФ, 12 лет находился в розыске по обвинению в крупном мошенничестве и был задержан сотрудниками ФСБ России в Истринском районе Московской области. Следственное управление УМВД России по Липецкой области проводит с ним следственные действия, сказала Волк журналистам в понедельник.

По ее словам, установлено, что в 2007 и 2008 годах фигурант и его сообщники через подконтрольные юридические лица похитили выданные АО "Россельхозбанк" кредиты, а также присвоили средства, полученные от АО "Росагролизинг" для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы.

"Общий ущерб составил более 2 млрд рублей", - подчеркнула представитель МВД.

По словам Волк, соучастники фигуранта - предприниматели из Липецкой области - были задержаны и в 2017 году осуждены на сроки 9 и 11,5 лет.

При этом самому Донских удалось скрыться от следствия. Ему было заочно предъявлено обвинение, он был объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, уголовные дела в отношении Донских и соучастников были возбуждены МВД в 2011-2012 гг.

"Советским районным судом Липецка Донских О.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на закрепление доказательств причастности к данному преступлению и установление иных соучастников", - отметили в ЦОС.

Минсельхоз РФ
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