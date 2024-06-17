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В РФ изучат обращение грузинской партии о полной отмене визового режима

В РФ изучат обращение грузинской партии о полной отмене визового режима
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Соответствующие органы РФ проанализируют обращение грузинской партии "Солидарность во имя мира" о полной отмене визового режима с Россией и упрощении правил трудоустройства для граждан Грузии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, честно говоря, я не видел (обращение - ИФ), но если оно было, то мы его, значит, увидим, и, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Ранее международный секретарь партии "Солидарность во имя мира", которая в настоящее время не состоит в грузинском парламенте, Мамука Пипия на съезде организации выступил с обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима с Россией, амнистии граждан Грузии, ранее вынужденного его нарушавших, а также об упрощении трудоустройства в РФ граждан Грузии.

Дмитрий Песков Грузия Владимир Путин
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