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Москва и Пхеньян будут развивать неподконтрольные Западу механизмы торговли

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия будет развивать с КНДР неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаиморасчетов, совместно противостоять нелегитимным санкциям, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы также к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными. Для этого будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям. И одновременно - выстраивать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии", - пишет глава государства в опубликованной на сайте Кремля статье для газеты "Нодон синмун" в преддверие своего визита в КНДР.

Путин также пообещал развивать гуманитарное сотрудничество с КНДР. "В планах - активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Еще больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены. Все то, что "очеловечивает" общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание", - отметил он.

"Твердо уверен: общими усилиями нам удастся вывести двустороннее взаимодействие на еще более высокий уровень, что будет способствовать развитию взаимовыгодного и равноправного сотрудничества между Россией и КНДР, укреплению нашего суверенитета, углублению торгово-экономических связей, развитию контактов в гуманитарной сфере и в конечном итоге повышению благосостояния граждан двух государств", - говорится в статье.

Владимир Путин КНДР Запад
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