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Путин впервые за 10 лет прилетел в Якутск

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин во вторник прибыл с рабочей поездкой в Якутск, откуда в тот же день отправится с визитами в КНДР и Вьетнам.

В Якутске, куда Путин собирался приехать еще в начале года, президент ознакомится с достижениями и перспективами креативной и ИТ отраслей Якутии: здесь создан первый и крупнейший на Дальнем Востоке кластер по поддержке творческих индустрий (анимация, медиа, видеоигры, цифровой контент, искусственный интеллект, дизайн). Как ожидается, главу государства ознакомят и с работой территории опережающего развития (ТОР) "Патриотическая", созданной с целью поддержки производств продукции для нужд СВО.

Кроме того, Путин уделит внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации там программ "Земский доктор", "Земский учитель", "Муравьев-Амурский 2030" (подготовка управленцев высокого ранга для органов госвласти в ДФО).

У президента запланирована встреча с участниками этих программ, а также с деятелями культуры, сделавшими выбор в пользу работы на Дальнем Востоке.

Путина также ждут в Высшей музыкальной школе Якутии им. В.А.Босикова, которая входит в топ-500 лучших вузов страны и готовит кадры в сфере музыкального искусства и культуры.

По традиции у президента намечена рабочая встреча с главой республики Айсеном Николаевым.

Путин планировал приехать в Якутию еще в середине января, но тогда это не позволили сделать погодные условия. В середине марта Путин подтвердил, что намерен посетить Якутию "в ближайшее время".

В последний раз Путин приезжал в Якутск 10 лет назад, в 2014 году. До этого он был в Якутске в январе 2006 года на Рождество, там в это время стоял 50-градусный мороз.

Владимир Путин Якутск
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