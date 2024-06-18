Путин сказал, что северные надбавки к зарплате не должны учитываться в новой шкале НДФЛ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Надбавки к зарплате за работу в особых климатических условиях, в частности, в районах Крайнего Севера, не должны учитываться в налоговой базе новой прогрессивной шкалы НДФЛ, полагает президент РФ Владимир Путин.

"Северные надбавки выплачиваются за особые условия, за те непростые, сложные условия климатические, в которых живут люди, специалисты, работающие на этих территориях. (...) При учете сумм по налогообложению эти доходы, надбавки должны быть вынесены за скобки. И только базовая часть должна учитываться в налогообложении. Обязательно такое поручение правительству дам", - сказал он на встрече с жителями Дальнего Востока во вторник.

В настоящее время северные надбавки облагаются НДФЛ и страховыми взносами.

В Госдуме рассматривается законопроект с изменениями в Налоговый кодекс, которыми, в частности, водится новая прогрессивная шкала НДФЛ. Так, ставка НДФЛ для доходов до 2,4 млн руб. в год остается на уровне 13%, для доходов от 2,4 до 5 млн руб. - 312 тыс. руб. (уплата НДФЛ по ставке 13% с суммы 2,4 млн руб.) и 15% в части превышения 2,4 млн руб.; для доходов от 5 до 20 млн руб. - 702 тыс. руб. и 18% от превышения 5 млн руб.; для доходов от 20 до 50 млн руб. - 3,402 млн руб. и 20% от превышения 20 млн руб.; более 50 млн руб. - 9,402 млн руб. и 22% в части превышения порога дохода.