Гидов и экскурсоводов в РФ обязали иметь QR-код

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон о правилах аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков.

В частности, согласно закону, на нагрудной идентификационной карточке экскурсовода или гида переводчика с 1 марта 2025 года должен будет размещаться "двухмерный штриховой код (QR-код), посредством которого обеспечивается переход на страницу единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, содержащую сведения об аттестованных экскурсоводе или гиде".