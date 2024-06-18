Госдума ограничила применение "плавающих" ставок для потребительских кредитов

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, который устанавливает закрытый перечень случаев выдачи потребительских кредитов по плавающей ставке и вводит порог ее максимального увеличения.

Документ (№1212906-7) был внесен в Госдуму летом 2021 г. группой депутатов и сенаторов.

Согласно действующему закону о потребительском кредите, процентная ставка по нему может быть либо постоянной - т.е. не меняться в течении всего срока выплаты кредита, либо переменной - т.е. изменяться в зависимости от определенных условий, которые указаны в договоре кредита. При этом применять "плавающую" процентную ставку можно ко всем видам потребительских кредитов. Принятый закон вводит типы кредитов, к котором разрешено применение "плавающих" процентных ставок:

- ипотечный кредит на срок до 20 лет, если сумма кредита превышает увеличенную в двести раз и не превышает увеличенную в тысячу раз величину среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в целом по экономике РФ. Исходя из данных за 2023 г. (зарплата 74 854 руб.), то этот диапазон составляет от 15 млн. руб. до 75 млн. руб.

- ипотечный кредит, если сумма займа превышает увеличенную в тысячу раз величину среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников по полному кругу организаций в целом по экономике РФ за последние 12 месяцев. Исходя из данных за 2023 г., порог составляет 74 млн 854 тыс. руб.

В принятом законе прописывается также, что максимальное значение переменной ставки по ипотечному кредиту не может превышать усыновленное в договоре значение, увеличенное на 1/3, но не более чем на 4 процентных пункта. Ипотечный заёмщик имеет право в течение трех месяцев после увеличения переменной ставки обратиться к кредитору с запросом об увеличение срока возврата кредита, данный срок не может составлять более четырех лет.

Согласно принятому закону, кредитор в местах выдачи кредитов обязан будет разместить информацию не только о возможном увеличении расходов заемщика при применении переменной процентной ставки, но и об условиях такого увеличения.

Поправки также ограничивают максимальное значение плавающей ставки по кредитам микропредприятиям, она не сможет превышать установленное в договоре значение, увеличенное на 1/3, но не более чем на 4 процентных пункта, такие предприятия также получат право течение трех месяцев с момента увеличения переменной ставки потребовать от банка изменить условия договора и увеличить срок возврата кредита, но не более чем на четыре года. Аналогичные ограничения касаются и выдачи кредитов по плавающим ставкам для членов кредитного кооператива, являющегося субъектом малого или среднего предпринимательства.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.