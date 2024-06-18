Поправки в КоАП об ответственности за нарушения в сфере закупок прошли I чтение

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госдума РФ приняла в I чтении два законопроекта (№ 594966-8 и № 594965-8) о внесении поправок в КоАП РФ и УК РФ, предусматривающих уточнение положений Кодексов, которые определяют ответственность за нарушения законодательства в сфере закупок и закупок по гособоронзаказу.

"Предлагается внести комплексные поправки в КоАП, - сказал заместитель министра финансов Алексей Лавров в ходе заседания Госдумы. - За последние годы в 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") и 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") были внесены комплексные поправки, а КоАП за это время не менялся, и многие его нормы утратили свою актуальность и не могут применяться в полном объеме. Это негативно влияет на заказчиков и поставщиков - они не понимают, какие нарушения являются именно нарушениями, и какую ответственность они могут понести в результате этих нарушений".

При этом Лавров отметил, что собственно ужесточения ответственности за нарушения в сфере закупок законопроектом не предусмотрено.

"Уровень конкуренции (в закупках) не высокий, и еще больше его снижать дополнительными барьерами не планируется, - сказал заместитель министра. - Но должна быть неотвратимость административного наказания за те или иные нарушения".

Сами поправки в КоАП актуализируют все составы административных правонарушений, которые могут быть совершены при осуществлении государственных и муниципальных закупок по 44-ФЗ, закупок госкомпаний и госкорпораций по 223-ФЗ, а также при размещении и исполнении гособоронзаказа (275-ФЗ), при проведении процедур приватизации по 178-ФЗ и других обязательных торгов. При этом предлагается собрать все соответствующие статьи Кодекса (их число сократится в три раза - до шести статей) в едином новом разделе.

В Кодексе сохранятся положения, устанавливающие ответственность за нарушения порядка планирования закупок, правил заключения, исполнения, изменения и расторжения контрактов, порядка проведения закупок госкомпаниями, правил торгов, проведение которых является обязательным. При этом в Кодекс будут добавлены нормы, касающиеся ответственности электронных торговых площадок (ЭТП) за нарушение правил проведения закупок, а банков - порядка блокирования и прекращения блокирования денежных средств на счетах участников закупок.

Кроме того, в КоАП будет добавлена норма об ответственности госкомпаний за недостижение минимального годового объема закупок у субъектов МСП (25% от годового объема закупок - ИФ). В качестве наказания предполагается ввести штраф в размере 30-50 тыс. рублей для должностных лиц и 50-100 тыс. рублей для юрлиц.

Помимо этого, за совершение отдельных правонарушений впервые предлагается ввести наказание в форме предупреждения.

"Мера позволит сократить наложение штрафов за совершение нарушений с невысокой степенью опасности, - отмечал ранее Минфин РФ, занимавшийся подготовкой этих законопроектов. - В частности, к таким правонарушениям относятся несоблюдение требований к содержанию документов о закупках и нарушение сроков их размещения".

Другой законопроект, принятый Госдумой в I чтении, предусматривает внесение поправки в УК РФ, которые должны актуализировать соответствующие ссылки на новые положения КоАП.