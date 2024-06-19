Поиск

В РФ создано ПО для пресечения преступлений с криптовалютами

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообищл о создании в России специального программного обеспечения для пресечения растущего числа преступлений с криптовалютами и другими виртуальными активами.

"Не меньшее беспокойство вызывает рост числа преступлений, связанных с криминальным оборотом криптовалют и иных виртуальных активов. Для их пресечения в нашей стране разработано специальное программное обеспечение",- сказал Краснов в среду, выступая на шестом совещании глав прокурорских служб БРИКС.

По его словам, ПО используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел, "что позволяет успешно раскрывать всю схему операций и цепочку вовлеченных в процесс пользователей".

"Это касается и проблемы трансграничного перемещения активов", - добавил генпрокурор РФ.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд вынес приговор фигурантам дела о покушении на экс-главу ДНР Захарченко

Договор РФ и КНДР предусматривает взаимопомощь при агрессии против одного из участников

Задержан еще один фигурант дела о массовом отравлении жителей Москвы

Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Москва и Пхеньян заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

РФ намерена приостановить участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Володин предложил запретить усыновление детей гражданам стран, где разрешена смена пола

Володин предложил запретить усыновление детей гражданам стран, где разрешена смена пола

Суд во Владивостоке приговорил военнослужащего из США почти к 4 годам колонии

Суд во Владивостоке приговорил военнослужащего из США почти к 4 годам колонии

Канада добавила 13 физлиц в антироссийские санкционные списки

Канада добавила 13 физлиц в антироссийские санкционные списки

Wildberries и группа Russ создадут совместную цифровую торговую платформу

Wildberries и группа Russ создадут совместную цифровую торговую платформу

СКР предъявил обвинение трем фигурантам дела о массовом заражении ботулизмом

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });