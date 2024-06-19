В РФ создано ПО для пресечения преступлений с криптовалютами

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообищл о создании в России специального программного обеспечения для пресечения растущего числа преступлений с криптовалютами и другими виртуальными активами.

"Не меньшее беспокойство вызывает рост числа преступлений, связанных с криминальным оборотом криптовалют и иных виртуальных активов. Для их пресечения в нашей стране разработано специальное программное обеспечение",- сказал Краснов в среду, выступая на шестом совещании глав прокурорских служб БРИКС.

По его словам, ПО используется как для финансового мониторинга, так и для расследования уголовных дел, "что позволяет успешно раскрывать всю схему операций и цепочку вовлеченных в процесс пользователей".

"Это касается и проблемы трансграничного перемещения активов", - добавил генпрокурор РФ.