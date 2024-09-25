МВД с начала года выявило больше 6 тысяч сайтов с запрещенной информацией

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД в 2024 году выявили около 6 тысяч интернет-ресурсов с запрещенной информацией, больше половины из которых использовались для дискредитации участников специальной военной операции.

Об этом на заседании Общественного совета при МВД заявил врио начальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД Сергей Калинин.

"Только нашим структурным подразделением выявлено порядка 6 тысяч интернет-ресурсов, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории России, из которых порядка трети - это ресурсы, содержащие материалы террористического и экстремистского характера. Более 3 тысяч ресурсов, посредством которых осуществлялась дискредитация участников СВО, ряд интернет-ресурсов фишингового характера, ресурсы с предложениями на предоставление дропперских услуг", - сказал он.

По его словам, на выявленных ресурсах также была информация о проведении силовых акций, организации незаконной миграции, поджогах объектов инфраструктуры. "Выявлено порядка 400 учетных записей пользователей соцсетей, причастных к деятельности исламистских организаций", - добавил Калинин.