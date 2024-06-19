Глава ФАС предложил распространить антимонопольное регулирование на соцсети

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена выработать критерии антимонопольного регулирования для нетранзакционых цифровых платформ, таких как соцсети и видеохостинги, по аналогии с уже регулируемыми агрегаторами и маркетплейсами.

"Регулирование не должно быть фрагментарным, оно должно быть полноценным для всех цифровых рынков. И будет правильным в законе также определить критерии для нетранзакционых платформ, таких как социальные сети, поисковые сети, видеохостинговые платформы", - заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский в ходе "Антимонопольного форума 2024".

По его словам, критерии для регулирования нетранзакционых платформ будут проработаны совместно с участниками рынка и экспертным сообществом. Глава ФАС напомнил, что весной этого года был отменен мораторий на проверки IT-компаний, что на текущий момент позволяет проводить проверки деятельности транзакционных платформ, таких как маркетплейсы и агрегаторы такси.

Шаскольский также сообщил о намерении ФАС исключить из антимонопольного законодательства положение о неподпадении под действие закона о конкуренции отношений, связанных с реализацией прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД). Данная инициатива войдет в "шестой антимонопольный пакет" законопроектов, работу над которым сейчас ведет ведомство и которая направлена прежде всего на цифровые рынки.

"Речь идет о ситуациях, когда отечественные компании столкнулись с действиями российских разработчиков программного обеспечения по завышению цен на программные продукты после ухода с рынка иностранных разработчиков. В этой ситуации могли бы быть приняты меры антимонопольного регулирования, но сейчас положениями закона о защите конкуренции прямо установлено, что запрет на монополистическую деятельность не применим к результатам интеллектуальной собственности, интеллектуальной деятельности(...) Мы не говорим о вмешательстве ФАС в сам процесс создания результатов интеллектуальной деятельности, речь идет о контроле и возможности активно пресекать злоупотребления в том случае, если компания занимает доминирующее положение", - пояснил Шаскольский.