Госдума приняла закон, разрешающий фермерам заселять туристов в гостевые дома

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому фермеры могут селить туристов в гостевых домах на землях сельскохозяйственного назначения, сообщает "Парламентская газета".

"Документ внесен правительством РФ и предусматривает изменения в законы "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" и "О развитии сельского хозяйства". Кабмин предложил дать аграриям право заниматься сельским туризмом. Они смогут строить гостевые дома на сельскохозяйственных землях и размещать там туристов", - пишет издание.

Кроме того, законопроект вводит понятие "устойчивое развитие сельских территорий". Под ним подразумевается стабильное социально-экономическое развитие, рост производства сельхозпродукции, рациональное использование земель, обеспечение занятости сельского населения и повышение уровня жизни людей.