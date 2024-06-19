РФ пообещала ответ на любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам России

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Россия предпримет ответные меры в случае, если действия США, Южной Кореи и Японии в Северо-Восточной Азии будут нести ей угрозы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В США, в республике Корея и Японии должны отдавать себе отчет в том, что любые потенциальные угрозы дальневосточным рубежам РФ будут встречать адекватные ответные меры по укреплению обороноспособности нашей страны", - сказала она на брифинге в среду.

По ее словам, "внимательно следим за активизацией военно-политического взаимодействия Японии и США, их региональными союзниками, на пространстве Северо-Восточной Азии, азиатско-тихоокеанского региона в целом, где Токио выступает одним из ключевых проводников антироссийских, антикитайских инициатив в русле американской политики так называемого "двойного сдерживания".

"Неоднократно мы указывали на опасность для региона курса администрации (премьер-министра Японии Фумио) Кисиды на ускоренную ремилитаризацию Японии, включая последовательные шаги по демонтажу "пацифистских" ограничений послевоенной Конституции, создание в стране, по сути, наступательного военного потенциала", - отметила Захарова.

Как она подчеркнула, "особую озабоченностью вызывают планы Токио по размыванию национального безъядерного статуса, в том числе в формате подключения к так называемым "совместным ядерным миссиям" с США по аналогии со странами НАТО".