Квота для вьетнамских студентов в РФ в 2025 году составит 1 тыс. мест

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия выделяет квоту в 1 тыс. бюджетных мест для обучения вьетнамских студентов в следующем академическом году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Продолжается сотрудничество в области образования. На обучение вьетнамских граждан в следующем году у нас выделена квота в 1 тыс. бюджетных мест", - сказал он на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Чинем.

Путин упомянул и о других направлениях гуманитарного сотрудничества. "В этом году запланированы Дни культуры Вьетнама в Российской Федерации. Вьетнамские спортсмены приняли участие в Играх БРИКС в июне этого года. Многие субъекты Российской Федерации, в их числе Москва, Петербург, Калужская, Ростовская, Ульяновская области, активно взаимодействуют с городами и провинциями Вьетнама", - перечислил он.