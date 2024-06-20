Счетная палата выявила нарушения в Российском университете спорта на 500 млн руб.

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ после проверки в Российском университете спорта "ГЦОЛИФК" выявила финансовые нарушения более чем на 500 млн рублей, сообщила замглавы СП Галина Изотова.

"По результатам проверки в университете спорта объем финансовых нарушений составил более 500 млн рублей, часть из которых содержит признаки коррупционных правонарушений, а также причинение ущерба экономическим интересам РФ", - сказала Изотова на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту в четверг.

Она добавила, что университетом спорта под видом оказания физкультурно-оздоровительных услуг "предоставлялись спортивные сооружения в пользование третьим лицам, без оформления договоров аренды и согласования с собственником".

"В дальнейшем на указанных спортивных объектах велась коммерческая деятельность. По данным фактам обращение в Генпрокуратуру уже направлено", - сказала Изотова.

Кроме того, в университете выявлено нарушение порядка учета и регистрации госимущества, а также закона о закупках, добавила она.