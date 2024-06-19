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В Москве в четверг может выпасть более половины месячной нормы осадков

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Непогода в виде сильных дождей, гроз и порывистого ветра ожидается в столице в течение всего дня в четверг, 20 июня, за сутки может выпасть более половины месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно экстренному сообщению синоптиков, в ночь на четверг, 20 июня, в столице ожидается очередное резкое ухудшение погодных условий. Сильный дождь с грозой будут сопровождаться усилением ветра с порывами до 20 м/с. Непогода сохранится в течение всех суток", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы. "Может выпасть до 40 мм осадков - это свыше половины месячной нормы", - сказал заммэра.

В сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства отметили, что в Москве приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию",- говорится в сообщении.

Петр Бирюков Москва
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