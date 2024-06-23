На Сахалине размыло участок железнодорожного пути

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожники восстанавливают участок пути, размытого на Сахалине, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"В оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что произошел смыв откоса насыпи железнодорожного полотна (ориентировочно 5 метров) на участке Пензенское-Томари сообщения Южно-Сахалинск - Томари", - говорится в сообщении.

Пригородный поезд сообщением Южно-Сахалинск-Томари (западное побережье острова Сахалин - ИФ) проследовал до станции Пензенское. В поезде находились 84 человека, из них 12 детей. От станции Пензенское пассажиров доставили на станцию Томари автобусами.

Для восстановления сообщения привлечены 20 человек, задействован противоразмывной поезд ОАО "РЖД".