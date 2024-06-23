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На Сахалине размыло участок железнодорожного пути

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Железнодорожники восстанавливают участок пути, размытого на Сахалине, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

"В оперативную дежурную смену ЦУКС МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение о том, что произошел смыв откоса насыпи железнодорожного полотна (ориентировочно 5 метров) на участке Пензенское-Томари сообщения Южно-Сахалинск - Томари", - говорится в сообщении.

Пригородный поезд сообщением Южно-Сахалинск-Томари (западное побережье острова Сахалин - ИФ) проследовал до станции Пензенское. В поезде находились 84 человека, из них 12 детей. От станции Пензенское пассажиров доставили на станцию Томари автобусами.

Для восстановления сообщения привлечены 20 человек, задействован противоразмывной поезд ОАО "РЖД".

Сахалин Сахалинская область МЧС РФ РЖД
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