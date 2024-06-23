АТОР сообщила, что аннуляции туров в Крым пока носят единичный характер

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Туроператоры начали получать от туристов, которые приобрели путевки в Крым, единичные обращения с просьбами об аннуляции туров и возврате денег после гибели людей в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ, сообщает в воскресенье Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"На данный момент туроператоры зафиксировали единичные обращения с просьбами об отмене туров в Крым в связи с трагедией. Запросов на досрочное возвращение туристов из Крыма туроператоры-члены АТОР по состоянию на вечер 23 июня не получали", - говорится в сообщении.

Вице-президент ассоциации Сергей Ромашкин пояснил, что пляж в Учкуевке, где погибли люди, считается одним из лучших мест для купания у местных жителей. А в окрестностях расположены около десятка отелей разного размера. Однако основной туристический поток в Севастополь приходится на другие районы.

В Российском союзе туриндустрии сообщили, что пока не получали информации об отмене туров.

"Возможно, это связано с тем, что сегодня выходной день, и аннуляции туров мы увидим завтра. Мы будем следить за развитием ситуации и при необходимости готовы оказать туристам необходимую помощь", - подчеркнул президент объединения Илья Уманский.

В воскресенье силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку на Севастополь. Минобороны РФ сообщило, что ВСУ применили поставленные США ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, четыре из них были сбиты, одна под воздействием российской ПВО отклонилась и подорвалась над городом. По данным Минздрава РФ, в результате ранения и травмы получили 124 человека, в том чисел 27 детей. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пять человек погибли, в том числе трое детей.