Боевиков заблокировали в одном из зданий в Дербенте

Наряд сотрудников полиции на въезде в Дербент Фото: Низами Гаджибалаев/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Силовики заблокировали боевиков в городе Дербент, готовятся к штурму, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах республики в воскресенье вечером.

"В настоящее время боевики, совершившие теракты в Дербенте, засели в одном из зданий близ ресторана "Хаял". Сотрудники спецслужб оцепили район и заблокировали боевиков", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Дербенте был введен режим контртеррористической операции.