Казахстан предложил РФ содействие в расследовании терактов в Дагестане

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил своему российскому коллеге Владимиру Путину искренние соболезнования в связи с событиями в Дагестане, предложил содействие в расследовании терактов.

"Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств", - говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Токаев подчеркнул, что Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.