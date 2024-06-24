Поиск
ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 12:15

Путин поручил проанализировать практику изъятия детей органами опеки

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и главам субъектов до 1 декабря проанализировать практику отобрания органами опеки детей у родителей и при необходимости представить предложения по совершенствованию деятельности этих структур.

Президент утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", которые состоялись 25 апреля.

Срок исполнения данного поручения - 1 декабря текущего года.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Нападение боевиков в Дагестане

Путин не планирует обращение к россиянам из-за событий в Севастополе и Дагестане

В российских больницах продолжают лечение 218 больных ботулизмом

В российских больницах продолжают лечение 218 больных ботулизмом

Гендиректор АО "Уральские заводы" арестован за хищение в сфере гособоронзаказа

Нападение боевиков в Дагестане

Дело о терактах в Дагестане дополнили статьями УК о хищении и незаконном обороте оружия

Режим ЧС введен в Севастополе

Нападение боевиков в Дагестане

Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте

Режим КТО отменен в Махачкале и Дербенте
Нападение боевиков в Дагестане

Власти Дагестана объявили трехдневный траур в связи с терактами

Нападение боевиков в Дагестане

Шесть боевиков ликвидированы в Дагестане

Нападение боевиков в Дагестане

Число погибших полицейских во время терактов в Дагестане превысило 15 человек

Нападение боевиков в Дагестане

Пять боевиков уничтожены в Дагестане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });