Путин поручил проанализировать практику изъятия детей органами опеки

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и главам субъектов до 1 декабря проанализировать практику отобрания органами опеки детей у родителей и при необходимости представить предложения по совершенствованию деятельности этих структур.

Президент утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро правления Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", которые состоялись 25 апреля.

Срок исполнения данного поручения - 1 декабря текущего года.