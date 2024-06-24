Экс-министр энергетики РФ Шульгинов выдвинулся в Госдуму

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В дополнительных выборах депутата Госдумы по Хакасскому одномандатному избирательному округу N35 намерен участвовать экс-министр энергетики РФ Николай Шульгинов, сообщила республиканская избирательная комиссия.

"Для регистрации кандидату, выдвинутому на должность депутата Государственной Думы России по одномандатному избирательному округу N35 в порядке самовыдвижения, предстоит собрать не менее 11 947 подписей избирателей Хакасии", - говорится в сообщении.

Дополнительные выборы были назначены в связи с переходом главы регионального отделения "Единой России", депутата Госдумы Сергея Сокола в Верховный совет Хакасии, где он стал спикером.

Шульгинов в 2020-2024 гг. занимал пост министра энергетики РФ, в настоящее время - главный советник в ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети".