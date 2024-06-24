КС РФ разъяснил условия выплаты субсидий тем, кто ухаживает за нетрудоспособными

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд запретил игнорировать период ухода за нетрудоспособными лицами при определении количества месяцев, за которые исчисляют размер среднемесячного дохода гражданина, чтобы предоставить ему субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ.

Постановление опубликовано на сайте суда в понедельник.

Поводом к проверке пункта 37 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг стала жалоба жителя Тамбова Владимира Кузнецова.

Одиноко проживающий Кузнецов ухаживал за нетрудоспособными родственниками старше 80 лет. В центре социальной поддержки граждан ему отказали в субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, так как сочли, что его среднемесячный доход с сентября 2021 года по февраль 2022-го составил 50 тыс. рублей. В реальности эти 50 тыс. рублей были единовременным пособием по безработице с апреля по октябрь 2020 года, которое Кузнецов сумел взыскать через суд и получить в феврале 2022 года.

Иных доходов в исследуемый период 2021-2022 годов у него не было, а действующий порядок исчисления среднемесячного дохода предполагает, что в расчет берутся только месяцы, когда получены какие-либо средства. В случае Кузнецова это был один месяц.

Заявитель попытался оспорить отказ, но суды согласились с расчетами центра соцподдержки и не приняли во внимание, что он ухаживал за пожилыми родственниками в течение исследуемого срока.

КС решил, что правила соответствуют Основному закону, однако разъяснил, что, хотя по их буквальному смыслу для определения среднемесячного дохода не учитываются месяцы, когда гражданин не получал никаких денег, само по себе это не может быть основанием для отказа в субсидии, если он не работал по уважительным причинам, например, ухаживал за нетрудоспособными людьми.

"Таким образом, в случае, когда неработающий трудоспособный гражданин документально подтвердил отсутствие дохода в расчетном периоде по причине осуществления ухода за нетрудоспособными лицами, он при соблюдении иных условий предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не лишен права на ее получение", - говорится в постановлении.

Подчеркивается, что при получении разового дохода действующий порядок не предусматривает его распределения по всем учитываемым месяцам, и такое регулирование не придает значения тому, что гражданин не получал средств в иные месяцы, так как занимался социально значимой деятельностью. При этом размер полученных доходов может привести к отказу в субсидии, что безосновательно лишает соцподдержки одиноко проживающих неработающих трудоспособных лиц, ухаживающих за нетрудоспособными, а это противоречит конституционным принципам, счел КС.

Таким образом, постановил суд, в подобных ситуациях нельзя игнорировать период ухода за нетрудоспособными лицами при определении количества месяцев в расчетном периоде, за который исчисляется размер среднемесячного дохода неработающего гражданина.

Дело заявителя подлежит пересмотру.