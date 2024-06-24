Министр просвещения РФ заявил, что не против оценок за поведение в школах

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минпросвещения РФ не возражает против введения оценок за поведение в школах, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.



"Мы в целом не против введения в том числе оценки за поведение (…) критерии этой оценки, кто ее будет выставлять и какие последствия у этой оценки, нужно понимать", - сказал Кравцов, выступая на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в понедельник.



Он подчеркнул, что данное решение требует обсуждения