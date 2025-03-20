Оценку по поведению могут ввести в школах ряда регионов уже с сентября

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Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов поддерживает введение оценки за поведение в российских школах, инициатива может появиться в пилотном режиме в нескольких регионах России.

"Что касается оценки за поведение - этот вопрос требует обсуждения. Я в целом, честно скажу, поддерживаю. Мы это обсуждали, вопрос реализации. (...) Надо это обсуждать, смотреть, чтобы тоже родителей успокоить", - сказал Кравцов на заседании комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Министр не исключает возможность введения оценки за поведение в нескольких регионах в пробном режиме в новом учебном году. "Что касается пилотного проекта, (...) возможно ли с 1 сентября? Я не исключаю, что, может быть, несколько регионов мы возьмем и апробируем", - отметил министр.