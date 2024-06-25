Ушаков заявил, что Таиланд и Малайзия подали заявки на участие в БРИКС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Заявки на участие в БРИКС подали Таиланд и Малайзия, всего более 30 стран, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, это Таиланд и Малайзия", - сказал Ушаков, выступая на юбилейном международном форуме "Примаковские чтения".

Всего, продолжил он, таких заявок уже более 30. "Наше председательство активно ведет работу по согласованию критериев новой категории государств-партнеров БРИКС и составление примерного списка государств, которым такой статус может быть предоставлен", - сказал помощник президента РФ.

Исходя из растущей роли БРИКС в построении нового, более справедливого и равноправного миропорядка, продолжил Ушаков, Россия будет делать все для того, чтобы первый саммит объединения в расширенном составе, который пройдет в Казани 22-24 октября, был успешным и продуктивным.