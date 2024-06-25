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ХроникаНападение боевиков в ДагестанеОбновлено в 10:43

В зоне СВО за сутки сбито 79 украинских БПЛА и четыре снаряда системы HIMARS

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки в зоне спецоперации сбили 79 дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) и четыре снаряда системы залпового огня HIMARS, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны сбито 79 украинских беспилотных летательных аппаратов и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск уничтожены: два склада военно-технического имущества ВСУ, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники в 128 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 613 самолетов, 276 вертолетов, 26566 беспилотных летательных аппаратов, 533 зенитных ракетных комплекса, 16423 танка и других боевых бронированных машин, 1348 боевых машин реактивных систем залпового огня, 10856 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22924 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказали в Минобороны РФ.

HIMARS ВСУ Минобороны
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