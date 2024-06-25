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Дума приняла закон об уточнении процедур постановки на учет автомобилей

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон об уточнении процедур регистрации транспортных средств.

Согласно закону, прежний владелец сможет снять автомобиль с учета в тот же день, в который он его продал, если договор купли-продажи оформлен через "Госуслуги" или с помощью нотариуса.

Если же договор заключен в простой письменной форме на бумажном носителе, то обратиться с заявлением о снятии с учёта, прежний владелец сможет непосредственно в регистрационное подразделение с представлением оригинала договора по истечении 10 дней со дня отчуждения транспортного средства.

Действующее законодательство предусматривает, что владелец при продаже транспортного средства снимает машину с учета не ранее чем через 10 дней с момента сделки. Вместе с тем в пояснительной записке говорится, что зачастую прежний автовладелец в течение этих 10 дней получает штрафы с камер за нарушения, совершенные новым собственником.

Закон предусматривает прекращение государственного учета в отношении находящегося в розыске похищенного или угнанного транспортного средства, что позволит исключить необходимость предоставления им в различные инстанции (работодателю, налоговым органам) сведений о фактическом отсутствии у него автомобиля.

Законом вводится обязательность осмотра транспортного средства, государственный регистрационный учет которого ранее был прекращен, в случае подачи его владельцем заявления на возобновление учета. Также осмотр будет проводиться при первичном получении идентифицирующих документов в отношении транспортных средств, не состоящих на государственном регистрационном учете или имеющих документы, выданные до 1993 года.

Можно будет снять автомобиль с регистрации по заявлению его владельца, в том числе в случае уничтожения транспортного средства, предусматривает закон.

Закон исключает полис ОСАГО из перечня документов, предъявление которых является обязательным для совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца.

В настоящее время установлен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств, владельцы которых не имеют полиса ОСАГО. При этом государственный учет не налагает на владельца транспортного средства обязанности использования его путем участия в дорожном движении. Зарегистрировав транспортное средство, он может длительное время не пользоваться им.

Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

Госдума
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