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Иностранные туристы в 2023 году привезли в РФ $3,5 млрд

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Иностранные туристы в прошлом году привезли в Россию $3,5 млрд, турпоток вырос на миллион человек, сообщил во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"У нас рост турпоездок иностранцев в 2023 году составил более миллиона человек. Они привезли примерно 3,5 миллиарда долларов. Мы хотим гораздо больше", - сказал он на стратегической сессии правительства, посвященной национальным проектам в сфере туризма и экономики.

Ранее Чернышенко сообщил "Интерфаксу", что за 2023 год Россию посетили 3,8 млн иностранных туристов, в 2024 году ожидается рост въездного турпотока на 30%, до 5 млн человек.

Дмитрий Чернышенко
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