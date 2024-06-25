Туроператоры отметили небольшой спад продаж туров в Дагестан

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Продажи туров в Дагестан в начале недели немного замедлились, но постепенно бронирования возвращаются к прежним показателям, сообщили "Интерфаксу" опрошенные туроператоры.

"За полтора дня продажи снизились примерно на 10% по сравнению с понедельником прошлой недели. Единичные аннуляции есть, но все-таки туристы хотят поехать, и постепенно продажи восстановятся", - сказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По его словам, наиболее вероятно, что туристы возьмут небольшую паузу перед приобретением тура в Дагестан, чтобы понаблюдать за обстановкой.

"Те туристы, которые уезжают на отдых в республику на этой неделе, приобретали туры 2-3 месяца назад. Так быстро перестроиться они не могут. А если заезды в июле-августе, то у них есть время подумать. Финансово они не пострадают", - уточнил эксперт.

Ромашкин добавил, что сейчас уже продано порядка 80% летних туров в Дагестан, поэтому влияние негативного события на летний или годовой турпоток будет несущественным, не более 1-2%.

"Турпоток в Дагестан в этом году все равно вырастет по сравнению с 2023 годом", - сказал он.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора "Интурист" сообщили, что небольшой спад продаж туров в Дагестан есть, но серьезного влияния на итоги летнего сезона он не окажет.

"Есть единичные аннуляции туров в Дагестан, однако уже появляются и новые бронирования, даже на ближайшие даты заезда в том числе. Отмен и переносов туров и экскурсий в настоящий момент также нет", - рассказали в компании.

Как отметили в "Интуристе", туристы все еще задают много вопросов по безопасности путешествий в Дагестан, но в компании подчеркивают, что "ситуация в республике нормализовалась".

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало турбизнесу не взимать штрафы за отмену туров в Дагестан.

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале. По данным СКР, погибли 15 правоохранителей, а также 4 гражданских, в том числе православный священник. Ликвидированы пять боевиков, их личности установлены.

В республике объявлены дни траура с 24 по 26 июня.