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Пеплопад от вулкана Карымский угрожает камчатским поселкам

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский, извергающийся на Камчатке, в среду днем выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря, пеплопад может накрыть населенные пункты, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

"Пепловый шлейф распространяется в западном северо-западном направлении. На пути его распространения находятся населенные пункты Мильковского муниципального округа. Там не исключается выпадение вулканического пепла", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, зарегистрированных туристских групп в районе вулкана нет.

"Вероятность пепловых выбросов и оседания пепла в населенных пунктах сохранится до 28 июня", - отмечают в МЧС.

Несколькими часами ранее Карымский выбросил столб пепла высотой до 2,5 км над уровнем моря. Тогда, с учетом направления ветра, пеплопады грозили Кроноцкому заповеднику.

Для Карымского установлен оранжевый код авиационной опасности.

Карымский (высота - 1536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.

МЧС России Камчатский край
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