Пеплопад от вулкана Карымский угрожает камчатским поселкам
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Вулкан Карымский, извергающийся на Камчатке, в среду днем выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря, пеплопад может накрыть населенные пункты, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю.
"Пепловый шлейф распространяется в западном северо-западном направлении. На пути его распространения находятся населенные пункты Мильковского муниципального округа. Там не исключается выпадение вулканического пепла", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, зарегистрированных туристских групп в районе вулкана нет.
"Вероятность пепловых выбросов и оседания пепла в населенных пунктах сохранится до 28 июня", - отмечают в МЧС.
Несколькими часами ранее Карымский выбросил столб пепла высотой до 2,5 км над уровнем моря. Тогда, с учетом направления ветра, пеплопады грозили Кроноцкому заповеднику.
Для Карымского установлен оранжевый код авиационной опасности.
Карымский (высота - 1536 м) - один из активных вулканов Камчатки, расположен в Елизовском районе края в 125 км к северу от Петропавловска-Камчатского.