В Москве отвергли обвинения Еревана в том, что Россия сдала Карабах Азербайджану

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Заявления секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о том, что Россия сдала Нагорный Карабах Азербайджану, унижают армянский народ и его историческую память, заявили в среду в МИД РФ.

"Главное то, что таким образом, являясь представителем власти, подобные деятели унижают собственный народ. Граждане Армении защищали свою территорию, отдавали жизни, полагали это исторически важным", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге "на полях" Петербургского международного юридического форума.

"Как можно их память вот таким циничным образом предавать, обнулять то, что ранее, я думаю и сейчас, называлось подвигом? Кто дал право людям, очевидно временщикам, очевидно сидящим на подпитке извне, вот так оскорблять свой собственный народ?", - добавила она, отметив, что "наверное, на этот вопрос должен ответить сам армянский народ".

По словам официального представителя МИД РФ, "удивительно, как люди могут таким образом не просто безответственно, а уничижительно относиться к памяти своей нации - многострадальной нации, людей, которые прошли через такие исторические испытания, и в чьей памяти так живы трагические страницы новейшей истории".

Она отметила, "что есть вещи, которые просто невозможно комментировать, не имея медицинского образования".

"У меня нет возможности применить какие-то навыки в этой сфере, но по-другому к этому невозможно относиться", - заявила Захарова.

Ранее в среду секретарь Совбеза Армении Григорян заявил журналистам в Ереване, что "Россия пришла, сдала Нагорный Карабах Азербайджану и вернулась обратно".

"Именно это произошло, когда мы зависели от России", - добавил Григорян.