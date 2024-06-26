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В Госдуме призвали вернуть прокурорский надзор для защиты бизнеса

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Для защиты бизнеса необходимо решение трех задач, первоочередная из которых - обеспечить эффективный прокурорский надзор, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

"Первое - это обеспечить эффективный прокурорский надзор, сейчас он очень слабый, потому что в 2007 году его упразднили практический наполовину, когда законодатель изъял из УПК целый ряд полномочий прокурора, в связи с чем он не может решать элементарные вопросы", - сказал он на Петербургском международном юридическом форуме в среду.

По его словам, необходимо также укрепить независимость судей и усилить борьбу с экономическими преступлениями.

Кроме того, Синельщиков заявил, что считает бессмысленным наделение предпринимателей особым статусом.

"Хотя сегодня много говорят, что надо бы придать предпринимателю особый статус, который имеют у нас судьи или депутаты, надо сказать, что в этом нет никакого смысла", - сказал он.

Юрий Синельщиков Госдума
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