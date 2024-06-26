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В российских больницах продолжают лечение 148 пациентов с ботулизмом

В российских больницах продолжают лечение 148 пациентов с ботулизмом
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - На стационарном лечении в России остаются 148 взрослых пациентов с признаками ботулизма; 44 человека на искусственной вентиляции легких, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Из больниц в связи с улучшением состояния выписаны 232 человека, в том числе 3 детей", - сказал Кузнецов.

В медицинских организациях имеется достаточное количество противоботулинической сыворотки и других медикаментов для оказания необходимой медицинской помощи, отметил помощник министра.

Больные с признаками ботулизма начали поступать в больницы в ряде регионов России в середине июня. Заболевшие были выявлены в Москве, Подмосковье, в Нижегородской области и Казани.

24 июня стало известно, что 21-летний житель Костромской области, заразившийся ботулизмом во время визита к родственникам в Нижний Новгород, скончался в больнице.

По данным Роспотребнадзора, специалисты которого проводят эпидемиологическое расследование, пострадавшие употребляли в пищу продукцию "Салат лобио" изготовителя ООО "Локалкитчен" (бренд "Кухня на районе") и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком" изготовителя ООО "Гастропорт". Позже в ведомстве сообщили, что причиной массового заражения ботулизмом в ряде регионов РФ стала фасоль, поставляемая для салата лобио, поставщики и производители опасной пищевой продукции выявлены, их деятельность приостановлена, опасная продукция изъята из оборота.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом отравлении жителей Москвы, в рамках которого задержаны четверо подозреваемых.

Работа сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" приостановлена.

Алексей Кузнецов Минздрав РФ
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