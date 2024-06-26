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Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам принят Госдумой

Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам принят Госдумой
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон об индексации с 1 февраля 2025 года пенсий работающим пенсионерам.

"С 1 февраля 2025 года ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Решение затронет 7,87 млн человек", - написал спикер Думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, "это позволит вернуть в экономику опытные кадры, повысит производительность труда".

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Володин отметил, что несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций президент Владимир Путин принял это важное решение.

"Экономика смогла адаптироваться к вызовам, показывает уверенный рост, необходимые средства для индексации в бюджете страны найдены", - написал председатель Госдумы.

Член комитета ГД по труду и социальной политике Андрей Исаев ранее отмечал, что на индексацию пенсий работающих пенсионеров может быть выделено от 96,5 млрд руб. в 2025 году до 260 млрд руб. в 2027-м.

"По нашей предварительной оценке, предварительной, потому что мы до конца не знаем, какой будет уровень инфляции, потребуется 96,5 млрд руб. в 2025 году, 177 млрд руб. в 2026 году и уже 260 млрд в 2027 году", - сказал Исаев.

Он пояснил, что в следующем году индексацию проведут дважды: с 1 февраля - по уровню инфляции, и с 1 апреля - в связи с ростом доходов Пенсионного фонда будет проиндексирована страховая часть пенсии, а для работающих пенсионеров будет ещё и третье повышение - с 1 августа. При этом индексация будет осуществляться от максимального размера пенсии, отметил Исаев.

Закон предусматривает, что решение по индексации пенсии будет приниматься автоматически.

Вячеслав Володин Госдума
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